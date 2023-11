A gyerekeknek Márton meséje is tetszett. Hogy kettévágta a köpenyét és odaadta a koldusnak, hogy ne fázzon, ez egy kisgyereknek természetes. Azt egy kicsit zokon vették, hogy amikor nem akart püspök lenni, és bebújt a libaólba, a libák elárulták a gágogásukkal; nehezen értették meg, hogy a libák végül is jót tettek, mert Mártonnak ez volt a küldetése. Igazságosnak találták azonban, hogy Márton aztán levágatta az összes libát, nehogy más titkokat is elfecsegjenek. Ezért eszünk majd szombaton libasültet – summázta az aprónép az elhangzottakat. A nagyanyjuk még a szőllősi templomba is elvitte őket, hogy megnézzék Marosfalvi Antal festményét, a süveges tours-i püspököt, és akkor megjegyezték: úgy látszik, hogy novemberben Szent Márton jön, decemberben a Mikulás.