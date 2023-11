A Vasvári Játékszín Keszthelyen is játszotta A Tejút lovasát, Csengey Dénes monodrámáját. Az előadáson ott volt az író özvegye is, aki már másodszor látta a vasváriakat, és további játékra is biztatta a művészeti csoportot. Az előadás végén a főszereplő és a rendező hosszan elbeszélgetett a közönséggel.