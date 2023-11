Hittaller László, a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltóság korábbi parancsnoka 2023.11.02-án, csütörtökön öröke megpihent - búcsúznak az önkéntesek az egyesület közösségi oldalán megosztott bejegyzésben. Mint a posztból kiderül, Laci bácsi 1950-ben lépett az egyesületbe, 1971-től pedig parancsnokként vezette a csapatot. Az akkori női rajjal kiemelkedő eredményeket, nemzetközi és országos II. helyezést ért el. Mint írják, az egykori parancsnoknak jelentős szerepe volt az egyesület Zuk típusú járművének beszerzésében és az új tűzoltó szertát megépülésében is. Külön kiemelték Hittaller László helytállását az 1972-es árvíz elleni védekezés és a mentés során. Az egyesület tiszteletbeli tűzoltójaként folyton figyelemmel kísérte a csapat munkáját, részt vett az 1993-as újra alakításban is. A bejegyzésből az is kiderül, a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltóság 125 éve alatt Hittaller László volt az első tag, aki a 70 éves szolgálat alkalmából vehetett át ajándéktárgyat.