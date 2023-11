Helyben intézhetik okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket a jánosházaiak, ugyanis november 10-én, pénteken kormányablakbusz érkezik a vasi kisvárosba. Az ügyintézésre felszerelt kisbusz előre meghatározott időpontokban van jelen olyan településeken, ahol nem működik állandó jelleggel kormányablak.

Így van ezzel Jánosháza is, az önkormányzat kérelmet nyújtott be a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatért, amit most jóváhagytak. A kisbusz az év hátralevő részében két alkalommal, november 10-én pénteken és december 15-én pénteken a Rendezvénytéren fogad ügyfeleket 9:00 és 11:30 között.

Személyi igazolvánnyal, útlevéllel, jogosítvánnyal, lakcímmel, diákigazolvánnyal és parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést intézhetünk a mozgó kormányablakban. Az ügyintézési illeték megfizetésére csak bankkártyával van lehetőség.