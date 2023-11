A tűzoltóknál híradó-ügyeletesként kezdett, de ha kellett, a balesethez, halálesethez, tarlótűzhöz is kivonult. Versenyen is helytállt: a legjobb eredménye, hogy 2021-ben első lett a IV. Vas Megyei Tűzoltó Lépcsőfutó Versenyen. Az otthoni kenyérsütésbe a kisfia tej- és tojásallergiája miatt vágott bele, kutatni kezdte az egyre jobb kenyerek titkait, és megtalálta a kovászt, az „öregtésztát”, amit az anyukája, a mamája is szokott emlegetni a régiek mindennapjaiból. A Covid alatt fogott össze más kenyérsütőkkel, kenyérsütő versenyt szerveztek, híre ment, és most már más településekre is hívják őket, a Kovászolók Társaságát.