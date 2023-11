Sok cég életében játszanak kulcsszerepet a hűséges munkatársak. Megnőhet a szerepük a recesszióban, ha kevesebb vagy kevésbé képzett munkavállalóval kell dolgozni, hiszen jól ismerik a cég működését. Alkalmasak arra, hogy betanítsák az újonnan érkezőket vagy helyettesítsék a távozókat több poszton is, írják. A törzsgárdatagság régen nem volt ritka, járt vele anyagi és erkölcsi megbecsülés. Ma már nehéz egy cégen belül ledolgozni egy életet a világ és a cégek változékonysága miatt is. De ez nem jelenti azt, hogy ne volna fontos a vállalkozások számára a lojalitás és a megbízhatóság. Ám ezek mellé szükség van rugalmasságra is. Az együtt változás egyik feltétele, hogy a munkavállalók lássanak perspektívát maguk előtt a cégen belül. A HR-szolgáltató tippeket ad a régi dolgozók megtartására, motiválására. Az anyagi megbecsülés mindig fontos eszköz az elkötelezettség mélyítésére. Emellett a munkakörülmények folyamatos javítása, a felelősségi kör kiterjesztése, a munkaidő rugalmassá tétele, a home office lehetőségének megjelenése mind segítik a hosszú távú együttműködést, írják. A képzési lehetőségeket a cégen belüli karrierutak mentén alakítva az új tudások a vállalkozást is szolgálják. Fontos az is, hogy az együtt dolgozók között jó legyen a munkakapcsolat, és lehetőséget kapjanak a felmerülő nehézségek, konfliktusok kezelésére.