Szenkovits Péter – nemcsak íróként, újságíróként, hanem régi barátként, sőt pedagóguskollégaként – Picassót idézte, aki szerint egyfelől „a művészet megtisztítja a lelket a mindennapi élet porától”, másfelől pedig „minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan maradjon művész felnőtt korában is”. Majd azzal folytatta, hogy Török Bernadettnek sikerült: „A gyermek Betti Bernadettként is megmaradt gyermeknek. Ergo: művész.” Mindemellett „békéje, nyugalma, nyitottsága, őszintesége – finomsága, líraisága, tapintata – csodálatra/bámulatra méltó”. A művész most Nickhez is kötődik, a Főnixfészek Rábamenti Alkotótábor révén. Ahogy Szenkovits Péter mondta: az a küldetése, hogy megtisztítsa a lelket a mindennapok porától.