Bogáti Andrással, a Borostyánkő Természetbarát Sportegyesület technikai és oktatási felelősével az őszi, Szombathely környéki, vasi túrázási lehetőségekről beszélhettünk. A természet ebben az időszakban is csodálatos, érdemes sétát tenni az erdőben, vagy részt venni a teljesítménytúrák egyikén. A tapasztalt túravezető felhívta a figyelmet, a kullancsok az éghajlatváltozás miatt, az év mind a 12 hónapjában lesben állnak. Ajánlott a zárt öltözet, a boltokban különféle riasztószerek kaphatók, de a citromfű is hatásos. A beszélgetésben kitértünk a legfontosabb turista jelzésekre is. Hogy melyek ezek, és mit tegyünk, ha eltévedtünk?