Ács Miklós 40 éve színjátszó, édesapja mellett ebbe nőtt bele; egyébként pedig a helyi értéktár elnöke és a helyi tűzoltók parancsnoka is. Érdekesség, hogy 1920-ban a legelső előadást is tűzoltók vitték színre Rábagyarmaton, aztán bekapcsolódtak a leventék, sőt még az itt nyaralók is. Ahogy Miklós fogalmaz, a színjátszás évszázados folyamát csak a világháború, Rákosi, a televízió és a Covid tudta megállítani pár évre. Tervezi, hogy a későbbiekben a Vas vármegyei értékek szintjére delegálja a rábagyarmati színjátszást, amiből majdnem hatvan évet Ács Lászlónak köszönhet a falu. Az utóbbi években csak jeleneteket állítottak színpadra, most íme újra egy egész darab: A helység kalapácsában a szentgotthárdiakkal és a jákiakkal működnek együtt – Hrabovszky-Orth Katinka rendező felkérésére –, Ács Miklós Bagarja szerepét kapta, minthogy hitelesen ő tudná eljátszani. Petőfi vígeposzának rábagyarmati bemutatója előtt beszélgettünk, ami napra pontosan Ács László halálának harmadik évfordulóján volt, november 12-én. Ezért az előadás elején megemlékeztek Ács Lászlóról is.