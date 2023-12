Sokan álltak a család mellé: szombaton Lukácsházán a közösségi házban harmadik alkalommal szervezett adventi vásárt a Lukács-házi Boszorkányok Egyesülete.

- Az időjárás az előző években kegyesebb volt hozzánk, és az udvaron szoktuk megrendezni a Díszítsük fel a mi fánkat, te meg én! című programot. Idén ez elmaradt, de talán kisebb helyen is sikeres lesz a vásár. A ránk eső bevételt minden évben fel szoktuk ajánlani, most az ötéves Ivánkának gyűjtünk – tájékoztatott Nagyné Czethofer Csilla, az egyesület képviseletében.

Az óvoda, a bölcsőde is kipakolt, de helyi és környező települések termelői is kínálták portékáikat a kultúrházban, közben karácsonyi dallamok csendültek fel. A Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola szülői munkaközössége az alkalomra jótékonysági sütivásárt hirdetett, aminek teljes bevételét a családnak ajánlották fel. Standjuknál találkoztunk Iván nagymamájával, Imréné Hodics Csillával. Elismeri, sokkolta őket Iván betegségének híre. - Nem közhely, tényleg igaz: az ember mindig arra gondol, ilyen a családjában nem fordulhat elő – mondta a nagymama. - Mint ahogy arra sem gondoltam, hogy ilyen összefogás alakul ki, akár itt Lukácsházán, vagy Perenyén a jótékonysági vásáron, Gyöngyösfaluban, vagy a munkatársaim között. Jövő pénteken pedig Kőszegen a Csók István Művészkör szervezésében lányom, Lilla, aki amatőr festő, képeit is bemutatják egy kiállításon, azokra licitálni is lehet. Hosszú az előttünk álló út, hiszen előreláthatólag Iván kemoterápiás gyógykezelése egy évig tart, amit egy-másfél éves fenntartó kezelés követ még.

S milyen Iván hangulata? Anyukája és nagymamája szerint jókedvű és energikus a kisfiú. Szívesen vesz részt a fővárosi klinika gyermekfoglalkoztató programjain, a folyosón lendületesen hajtja kismotorját. Videó is készült róla. Nem itt kellene hajtania azt a járgányt… Itt az advent, fellobbant a hit gyertyalángja.