Vas vármegyében a gyermekvédelem központi helye a szombathelyi Vörösmarty utcában található épület. A befogadóotthonban lakó 3-tól 18 éves korú gyermekek mindegyikét kiemelték a családjukból, és ideiglenes hatállyal – 30–60 napot – tartózkodnak az otthonban. Más és más ezeknek a gyermekeknek a története, de mint megtudtuk, mindannyiuknál az a cél, hogy visszaillesszék őket a családba.

Rögtönzött internetes felhívásunkra jólelkű felajánlóktól – kisgyermekes szülőktől – és természetesen a Vas Népe munkatársaitól is érkeztek az óvodás, iskolás fiúknak, lányoknak való, különböző méretű használt, de jó állapotú meleg kis csizmák, bakancsok és félcipők, amelyekből az első darabokat csütörtökön reggel a helyszínen adtuk át. Még a vártnál is nagyobb örömöt szereztünk az éppen otthon tartózkodó gyerekeknek azzal, hogy csinosabbra vagy éppen melegebbre tudták cserélni a télen hordott cipőjüket, vagy azzal, hogy lett egy újabb pár lábbelijük télre. Volt, akit alig tudtunk rábeszélni, hogy legalább a fotózás idejére váljon meg az új szerzeményétől. Adni jó, és kapni jó – most is bebizonyosodott. Az otthonba pedig újabb adományokkal még szívesen visszatérünk.