Ruhaadományunkat szerdán adtuk át a Máltai Szeretetszolgálatnak Szombathelyen a Margaréta utca 1. szám alatt. Alig tudtunk bejutni a nagy táskákkal az épületbe, annyian álltak sorban, hogy bejussanak, mert épp ajándékcsomagot osztottak. Az általunk vitt ruhákból januárban lehet válogatni – mint a turkálóban. – Tartós élelmiszereket gyűjtöttünk a szombathelyi szupermarketnél egy hétig, azt adományozzuk most. Ezenkívül némi tisztálkodószert is tudunk adni, valamint azokat az ajándékokat, amiket cégektől és egy nyelviskolától kaptunk. Jelentős támogatást nyújtott az önkormányzat is, mindannyiuknak köszönet érte – tájékoztatott Asbóth Mária, a máltaiak helyi vezetője.

Körülbelül 300-350 ember részesült ezekből az ajándékokból két nap alatt, Szombathelyről vagy a környékéről jöttek. Többen meghatalmazással a kezükben érkeztek – lobogtatták a vonalas papírra kézzel írt levelet –, így elvihették a maguké mellett egy rokonukét vagy ismerősükét is ezzel a jogosultsággal (azét, aki őket szabályosan megbízta). Asbóth Máriától megtudtuk: meghatalmazás nélkül nem lehet elvinni más csomagját. Jöttek fiatalok, idősebbek, csinos anyukák babakocsival a szokásosan szájhagyomány útján terjedő hírre, hogy mikor van az adományosztás. Sosem hirdetik az időpontot, évek óta ilyenkor van a két ajándékozónap – idén december 20–21-én –, egy-két embernek elmondják, és ők elviszik az információt másoknak.

– Az évente visszajárók vannak többségben, de mindig vannak új arcok is, ez is elgondolkodtató, hogy egyre bővül a rászorulók köre – mondta a szeretetszolgálat helyi vezetője. – Mindkét napon reggel kilenc órától vagyunk itt körülbelül háromig, fél négyig; vannak ügyfelek, akik már reggel nyolctól várnak az ajtó előtt. Folyamatosan jönnek az emberek, nincs túl nagy hely, ez a mi főhadiszállásunk, a csomagosztás lebonyolítását önkéntesek hada segíti.

– Év végén itt négy napon át menekült ukrán gyerekek lesznek, délelőtt és délután – nevelőkkel, tanárokkal. Egy táboroztatást képzelnek el, kézművességgel, vers- és mesemondással, egy kis karácsonyi hangulatot próbálnak a menekült gyerekeknek teremteni. Ez már tavaly is így volt nálunk. Amint megtudtuk: hamarosan hozzáférhetővé teszik a Vas Népe szerkesztősége által gyűjtött divatos, fiatalos holmikat, erre van igény, mert a nagymama, nagypapa hagyatékát ma már senki nem kéri. A ruhákat most nem tudták keverni a tartós élelmiszerekkel, de lesz másik alkalom – vagy most ez év végén, vagy a következő év elején, ahogy meg tudják szervezni.