A belvárosban és a Zanati úton is meglepően jól haladt a forgalom, az orosz rulett azonban kiszámítható ahhoz képest, ami a parkolókban várt ránk. Mindenhol is autók állnak, a félig kilógó lökhárítók, a belógó tükrök még a gyakorlott vezetőknek is feladják a leckét. A bevásárlóközpontok környékén jelentősen több az autó, de egyelőre találni szabad parkolóhelyet. Aki teheti, sofőrrel induljon útnak.

Ezek a tapasztalataink a szombat délelőttről, miután tettünk egy kört Szombathely útjain. Vajon mit hoz advent harmadik szombat délutánja?