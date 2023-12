Egy 24 tonnás, parkettát szállító kamion belecsúszott az árokba a kőszegszerdahelyi Kőszegi utcában. Ide három tűzoltó gépjárművel érkeztek Kőszegről önkormányzati, Cákról és Bozsokról pedig önkéntes tűzoltók. Az egységek segítséget nyújtottak a kamionosnak a hólánc felhelyezésében, majd megszüntették a forgalmi akadályt – közölte velünk Balogh Eszter, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. A 86-os főúton Nádasdnál egy személyautó az árokba csapódott, körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személyautót, más tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség a helyszínen. Délután pedig egy fakidőléshez riasztották a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltóit, ugyanis egy nyolc méter magas fa dőlt az útra a Farkasfa utcán. Az egységek feldarabolták a fát, és eltávolították a közútról – tette hozzá a szóvivő.

Az Országos Mentőszolgálat esetei között főként a szerda hajnali, reggeli órákban szaporodtak meg az olyan riasztások, amelyek a csúszós utakkal függenek össze. Voltak, akik elestek, végtag-, illetve fejsérülést szenvedtek, továbbá történtek közlekedési balesetek is Vasban – közölte lapunkkal telefonon Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője. – Délutánra elállt a havazás, és normalizálódni kezdtek a viszonyok, de továbbra is óvatosságra intünk mindenkit, a legfrissebb előrejelzések szerint újabb csapadék várható – tette hozzá a szóvivő. A havas időjárás miatt megrohamozták a gazdaboltokat a vásárlók, a legkelendőbb árucikk a hólapát és az útszóró só volt. Bükön utóbbiból már ki is fogyott a bolt, a szombathelyi Bakó Gazdaboltba nemrég érkezett új szállítmány. – Körülbelül a duplájára nőtt a forgalom ma, legtöbben azért jönnek, hogy a havas idő ellen védekezzenek. Tíz perce kaptunk újabb sószórószállítmányt, 10 kilós kiszerelésben lehet vásárolni. Ma reggel pedig száz új hólapát is érkezett, ennek már több mint a harmadát elvitték a vásárlók, s folyamatosan érkeznek az újabb darabokért – osztotta meg velünk a gazdabolt munkatársa.