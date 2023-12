- Urunk hisszük, hogy semmi sincs hiába, mindennek célja van akkor is, ha most nem értünk dolgokat. Jöjj közénk és maradj velünk ünnepvárásunkban, ünnepünkben és az ünneptelennek hitt napokon egyaránt! - hallottuk Steindl-Papp Judit evangélikus lelkésztől, aki utalt arra is, nem a neonfények és a webshopok, áruházak kínálata teszi ünneppé az ünnepet.

A közös imádság zárásaként Jakab Bálint református lelkész szólt a megjelentekhez. Majd dr. Nemény András polgármester három szombathelyi gyermekkel - Bíborkával, Millával és Katával - az ökumené jegyében meggyújtotta az adventi koszorún az első gyertyát: fellobbant a hit lángja.