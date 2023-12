Az egykori vaskeresztesi malom szomszédságában, a Pinka szigetén alakították ki az átfolyó rendszerű pisztrángtelepet. A folyamatosan mozgásban lévő természetes víz garancia a tisztaságra, a jó minőségű tápról pedig a Kállai testvérpár gondoskodik. - Hasonló a lazachoz, csak a fehér a húsa, és nem nő meg akkorára - mondja Csaba, mikor arról kérdezem: miért pont a pisztráng. Gyorsan hozzáteszi: - a többi halfajhoz képest is magas az Omega3, a B és a D vitamin tartalma.

Forrás: Unger Tamás

Gyakorló vendéglátósként, szakácsként pedig pontosan tudja azt is: a pisztrángból serpenyőben vagy sütőben sütve gyorsan finom fogás készíthető, a halászlébe azonban nem való. Aki megbolondítaná a menüt, annak azt ajánlja: a halat egyben, a hasüregében fűszerezve süsse meg – a só-bors keverék mellé ide kerülhet zsálya, bazsalikom, citrom, fokhagyma. A pisztráng mellett szól az is, hogy kevés a szálkája, az apró pikkelyei pedig ropogósra sülnek, nem kell őket eltávolítani. – A friss halnak kellemes íze van, nem érdemes túlfűszerezni. Aki szeretné, azonban készíthet mellé extrább köretet: például sült zöldségekkel vagy hercegnőburgonyával is jól dukál – tudtuk meg a szakembertől, aki a felsőcsatári étteremben füstölve is kínálja a pisztrángot.

Forrás: Unger Tamás

A vaskeresztesi telepen élve értékesítik a pisztrángot, de hosszútávon több félkész és késztermékek elkészítésében gondolkodnak a tulajdonosok. Kállai Csaba úgy tapasztalja: ilyenkor karácsony előtt megnő a kereslet a hal iránt. Többnyire a nagyobb példányokat keresik, és általában személyenként egy halat vásárolnak - ezzel már bőven jól lehet lakni.

Forrás: Unger Tamás

Bár a hazai halfogyasztás évről évre emelkedik, a legnagyobb mennyiség így is a karácsonyi időszakra koncentrálódik. Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) kimutatása szerint Magyarországon az egy főre jutó éves átlagos halfogyasztás 2021-ben 6,52 kg volt, ami lényegesen alacsonyabb az EU többi tagországáénál (2020-ban az EU-átlag mintegy 23,3 kilogramm volt). - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL), valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) közleményében. Mint írják: – Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiváló minőségű, magyar halakkal készülnek a karácsonyi szezonra a hazai haltermelők. A karácsonyi hal ára a tavalyi árakhoz képest alacsonyabb szintre kerülhet az idén. Az élő ponty kilójáért 1790-2300 forintos árat kérhetnek majd el a kereskedők, az élő harcsa ára pedig 4000 forint körül mozog.