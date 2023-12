Az idei év fókuszában a csomagolás állt, ami nem véletlen, hiszen az európai műanyag- és papírfelhasználásnak közel fele csomagolási célokat szolgál. Az intézmény dísztermében berendezett interaktív kiállítás hat témában foglalkoztatta a diákokat. A „Lebomló”-ban különböző hulladékfajták lebomlási idejét befőttesüvegekben elhelyezett hulladékok tették szemléletessé: a papírtörlő és banánhéj néhány hetes lebomlási idejétől, a cigarettacsikk évtizedig tartó lebomlásán keresztül a több száz vagy ezer évet is igénylő műanyag és üveg lebomlásáig. A „Tapogatóban” kézzel kellett kitapogatni, milyen csomagoló anyagokat rejt a doboz. Ügyességüket is próbára tehették a tanulók. Különböző csomagolóanyagokból, papírdobozokból, PET-palackokból várat is építhettek a „Vár a szemét! Szemétvár?” állomáson. Tablókon nézhették meg, hogy mi készülhet hulladékból: bútor, hajó, ház, szobor. S mi van akkor, amikor az állatok bajba kerülnek, mert belegabalyodnak a kidobott hulladékba? A „Szabadíts ki!” állomáson hulladékokba tekert plüss állatfigurákat tudtak kiszabadítani és megmenteni. Talán érezhették át leginkább, milyen nagy gond a természetben jelen lévő hulladék. A kiszabadított állatokat az osztály magával vitte és egy mesét írt arról, hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe, mi az állatuk története. Mindeközben egy kivetítőn folyamatosan filmet vetítettek, ami a természetbe kidobott hulladék okozta károkat mutatta meg. A gyerekek megdöbbenve nézték a műanyagtól elpusztult madarakat, a hulladékba szorult teknősöket, tengeri élőlényeket. A tapasztaltak, az ismeretek elmélyítésére többféle kvíz, totó adott lehetőséget a kiállítás végén. A kidobott hulladékok újrahasznosításaként hangszereket készítettek, amiket társaik kipróbálhattak.

Az idei tanévtől ÖKO-suliként működő EGYMI különösen fontosnak érzi a környezet- és természetvédelemre való nevelést. A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézménybe járó tanulók érzékenyek a környezetvédelmi témákra. A karácsony közeledtével ismét fontos felhívni a figyelmet a csomagolás újragondolására a karácsonykor keletkező hulladékok csökkentése érdekében.