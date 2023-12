Katavics András, Vasasszonyfa polgármestere elmondta, nem csak magánemberként fontos számára a környezetvédelem és a környezettudatos életmód. Kertészmérnökként, mérnöktanárként és polgármesterként is ezt a szemléletet adja tovább. Minden olyan pályázatban igyekszik részt venni a település, mely a fenntartható fejlődést szolgálja. Két évvel ezelőtt egy hasonló zöldítési programnak köszönhetően 15 nyírfát telepítettek a játszótér környékére. A polgármester kihangsúlyozta: a telepítési munkálatok mellett a fenntartás, a fák gondozása is nagyon fontos feladat, hiszen nemcsak magunknak, hanem a jövő nemzedékeinek is ültettünk.

Katavics András köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzájárultak a telepítési munkálatokhoz: Bencsik Zsoltnak, Farkas Ernőnek, Horváth Mártonnak, Katavics Józsefnek, Kovács Istvánnak, Kovács Jánosnak, Soós Lászlónak, Soós Tibornak, Szekér Lászlónak, Timár Istvánnak, Timár Józsefnek.