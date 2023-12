Jobban illik a borhoz készíteni menüt, de mivel a legtöbb családban már jó eséllyel eldőlt, hogy mi kerül az ünnepi asztalra, így megfordítottuk a gondolatmenetet: halhoz, káposztához, pulykához, vadhoz és süteményhez is ajánl néhány olyan borfajtát Wawrzsák László, amellyel biztosan sikert aratunk a vendégek körében.

Jól jöhet a buborék

Főzéshez, karácsonyfadíszítéshez bátran töltsünk magunknak egy pohár könnyed gyöngyöző bort vagy proseccot: lendületesebbé tesz, segít magunk mögött hagyni az élet zaját és talán kevésbé vesszük komolyan, ha valami nem tökéletesen sikerül - tanácsolja a szakértő. A vendégeket fogadjuk pezsgővel, a buborékos ital időhúzásnak is tökéletes, ha még várni kell a tálalásra. - Minél egyszerűbb az étel elkészítési módja, annál egyszerűbb bort kínáljunk mellé; és ez fordítva is igaz – ossza meg az aranyszabályt Wawrzsák László, aki gyorsan egy tévhitet is eloszlat: – a levest jól kísérik (ha a zöldségeket ressre főzzük) bizonyos borok, például a Zenit vagy az Irsai Olivér (ha kicsit távolkeleties, amolyan „fúziós”, kissé csípős az ízvilága).

Főzzük és igyuk

Káposztához furmintot ajánl elsősorban, egy ásványos talajról kikerülő tétel jól passzol annak földes jegyeivel. Marha- és sertéssülthöz bátran kínáljunk kőszegi blaubuRgert, a klasszikus rántotthús vagy pisztráng mellé (leheletnnyi hordós)furmint vagy olaszrizling a nyerő párosítás - utóbbi kifejezetten illik a pirított mandulával megbolondított fogásokhoz. - Nem igaz, hogy halhoz csak fehér, vadhoz csak vörösbor dukál - folytatja Wawrzsák László. Hal mellé kínáljunk siller (a rozénál teltebb, de nem vörös) vagy egy fűszeresebb kadarka fajtát, utóbbihoz pedig veretes somlói bort. A pulyka mellé viszont – ha például paradicsomos szósszal kínáljuk - tölthetünk testesebb rozét, de a sült fokhagyma mellé a tanninos vörösbor is nagyon jó.

- A húsokhoz készül mártásba csak olyan bort tegyünk, amit meg is innánk. Olyan nincs, hogy “főzni még jó lesz” - jegyzi meg a borszakértő, kiemelve: a borral készült fogás mellé azt a tételt kínáljuk, ami belekerült az ételbe.

Édeset az édeshez

A vacsora végén desszerthez aszút vagy szamorodnit ajánl – ezek több mintklasszikus édes borok –, íz- és illatképékükben összetettebbek, tökéletes párosításai lehetnek a dobostortának, flódninak, zserbónak és a manapság oly népszerű sóskaramellnek(pohárkrém).

Hidegen vagy melegen?

A pezsgőnek és a könnyű fehér boroknak a 8-10 Celsius fok az ideális, de egy tokaji vagy somlói fehérbor szép aromákat, zamatokat tud mutatni kicsit melegebben. Vörösbort szobahőmérsékleten szokás kitölteni, de csak ne felejtsük ez régen nem 22 fokot jelentett. Inkább kínáljuk a bort kicsit hűvösebben, abból könnyebb meleget csinálni - tanácsolja Wawrzsák László borszakértő.