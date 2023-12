A szövetség elnöksége öt kategóriában tízes jelöltlistákat állított össze, a szavazás december 28-ig tart. Ekkor jelentik be – szintén az M4 Sporton –, hogy kategóriánként kik kerültek be az első háromba. A Magyar Sportújságírók Szövetsége 2024. január 8-án az Operaházban rendezi meg az M4 Sport-Az Év Sportolója Gála 2023 díjátadót. A műsor 19.30-tól lesz látható az M4 Sporton. Az MSÚSZ negyedszer díjazza az Év sportpillanatát, az m4sport.hu oldalon található, a szövetség és a sportcsatorna szakértői által összeállított listára a szurkolók szavazhatnak szintén december 28-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Az év sportpillanata jelöltek között szerepel többek között Vogel Soma „aranyat érő” utolsó ötösvédése a Magyarország-Görögország vízilabda-világbajnoki döntőn, Sallai Roland bombagólja a Szerbia elleni, budapesti labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőn, Vas Kata Blanka szakaszgyőztes sprintje a női kerékpáros Giro d’Italián, illetve Szoboszlai Dominik szólógólja a Magyarország-Montenegró labdarúgó Eb-selejtezőn.

Az év férfi sportolója jelöltek között ott van Halász Bence. aki mellett Hanga Ádámra (kosárlabda), Koch Mátéra (vívás), Kós Hubertre (úszás), Losonczi Dávidra (birkózás), Marozsán Fábiánra (tenisz), Muszukajev Iszmailra (birkózás), Pekler Zalánra (sportlövészet), Szoboszlai Dominikra (labdarúgás), és Zalánki Gergőre (vízilabda) lehet szavazni.

A nők között Csipes Tamara (kajak), Elekes Enikő (szumó, birkózás), Érdi Mária (vitorlázás), Kiss Virág (kosárlabda), Korok Fatima (mélymerülés), Kovács Zsófia (torna), Krizsán Xénia (atlétika), Márton Luána (tekvandó), Pigniczki Fanni (ritmikus gimnasztika), és Vas Kata Blanka (kerékpár) szerepel az év sportolója jelöltek között. Két kategóriában is megválasztják az év csapatát, az egyéni sportágak csapatversenye alapján, valamint a hagyományos csapatok szerint.

Az év edzője jelöltek között voksolhatunk mások mellett a Szombathelyi Dobó SE mesteredzőjére, Németh Zsoltra, Halász Bence trénerére, illetve Szalma Lászlóra, Ekler Luca edzőjére. Rajtuk kívül Boczkó Gábor, a vívóválogatott szövetségi kapitánya, Koch Máté edzője, Decsi András, a férfi kardválogatott vezetőedzője, Elek Gábor, a Ferencváros női kézilabdacsapatának korábbi vezetőedzője, Gárdos Gábor, a női kardválogatott vezetőedzője, Módos Péter, a kötöttfogású birkózó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, a férfi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya Székely Norbert, a női kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya, valamint Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitányának neve szerepel a jelöltek listáján.

A fogyatékkal élők között szintén megválasztják az év férfi és női sportolóját is. A hölgyek között lehet szavazni a Szombathelyen nevelkedett Ekler Lucára (atlétika, parasportoló). A férfi és női egyéni jelölteken túl idén is 10 jelölt közül kerül majd ki az év fogyatékkal élő csapata.