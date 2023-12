Farmasi-Mikos Mónika kérte a testületet, hogy találjon valamilyen megoldást a felújításra. Doncsecz András városüzemeltetési vezető elmondta, hogy az állami tulajdonú és állami fenntartású közút rendkívül rossz állapotát számos alkalommal jelezték a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, ahonnan az a válasz érkezett, hogy a teljes felújítás egy állami projekt része. A projekt azonban még nem indult el, az útszakaszt viszont kátyúzni már nem lehet, csak teljes rekonstrukció jöhet szóba. Elhangzott az is: a lakossági levelet is eljuttatják a közút kezelőjéhez és továbbra is szorgalmazzák a felújítás mielőbbi megvalósítását, de az önkormányzat ennél többet sajnos, nem tehet.