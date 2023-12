Ki ne venné komolyan a babonákat, ha egy teljes év sikere, gazdagsága múlhat rajta? A hagyomány szerint az újév első napján kerülni kell a vad-, hal- és szárnyasételeket: a hallal elúszik a szerencsénk, a vad elfut azzal, a szárnyasok elkaparják, a pulya ráadásul haragot hoz a házra. Szerencsét és bőséget remélhetünk viszont, ha január 1-jén malacot és lencsét eszünk, szilveszter éjjelén pezsgővel koccintunk. Úgy tűnik, a menüsor összeállításánál minderre odafigyelnek a vasi háziasszonyok. Bár csütörtök délelőtt nem volt az a nagy tolongás a szombathelyi Vásárcsarnokban, a húspultoknál várakoztak a vevők, hogy sorra kerülhessenek.

Fotó: © Cseh Gábor

Jól fogynak a bőrös sertéstermékek

- Bőrös karaj, bőrös comb, bőrös császár - ezek nagyon mennek, nagyon sokan viszik. De sokan keresik a töltött szűzpecsenyét, a töltött dagadót és a töltött karajt is - mondta el érdeklődésünkre Antal-Bátfai Katalin, az egyik húsbolt vezetője. Virsliből széles a választék: juhbelest, frankfurtit, műbelest és sajtost is tehetünk a kosarunkba. Utóbbit kilós kiszerelésben már 1500 forintért is megvehetjük.

A tapasztalatok azt mutatják, a virsli kiválasztásakor ilyenkor kevésbé árérzékenyek a vásárlók. Ezt erősíti meg Antal-Bátfai Katalin is: - A legtöbben nem az árat nézik, inkább azt, hogy finom legyen - mondta. - A debreceni kilónkénti ára 2899 forint, abból is választhatunk csípős, pikáns és sima csemege ízesítésűt. A cserkészkolbász szintén nagyon finom, kilója ugyanennyi, a lecsókolbász pedig 1790 forintért kapható. Azt pirítva is készítik, szilveszterkor is - tudtuk meg. Keresettek a füstölt áruk: a füstölt csülök, az angolszalonna és a füstölt karaj is jól fogy ezekben a napokban.

Más hentespultoknál is körbenéztünk: kilónként a műbeles virslit 2480 forintért, a frankfurtit 2680-3480 forintért, a juhbelest 3690 forintért, a bécsi virslit 3800 forintért, a debrecenit 2680 forintért kínálták.

Cseh Gábor, CSG, Vas Népe

Lencse főzelékként, levesként, salátaként

A lencse kilóját mindenhol 1800 forintért mérték. Nemrég vehette át az Év legszebb piaci standja országos elismerést Károlyné Wagner Elvíra: árukínálatából kétségtelenül most ez a legkapósabb. - Aki egyedül él, az is visz lencsét - tudtuk meg az asszonytól. A vásárlók átlagosan félkilót kérnek: ahol kisebb a család, ott 20-30 dekát, ahol nagyobb társág gyűlik össze, ott 2-2,5 kilót is megvesznek, hogy mindenkinek jusson a jövő évi bőségből. Főzeléknek tejfölösen vagy rántással, levesnek és salátának is elkészíthetik a háziasszonyok. Károlyné Wagner Elvíra beáztatni nem szokta, azt mondta, így is készre fő az 2 óra alatt.

Miután éjfélt üt az óra, néhány szem lencsét tegyünk a zsebünkbe: hozzájárulhat a 2024-es év sikeréhez! Gazdagságunkat persze rétessel is nyújthatjuk. Szerencsénk ezen az újévben már ne múljon!