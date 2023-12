Mintegy 600 millió forint európai uniós forrásból, önkormányzati önerő hozzátétele nélkül épülhet új bölcsőde az egykori iskola helyén a szentkirályi városrészen.

- Ilyen összegű támogatásnál nem szabad hosszan gondolkozni azon, hogy a működés mennyi többlettel jár, mert annyi többletet kapunk - mutatott rá döntésük hátterére dr. Nemény András polgármester a helyszíni sajtótájékoztatón. Kitért arra is: jelenleg nyolc tagintézményben mintegy 600 gyermeket látnak el a szombathelyi bölcsődékben, a várólista így is hosszú: csaknem százas nagyságrendű.

Nagy az igény a városrészben a bölcsődei szolgáltatásra

- Több szentkirályi a táplánszentkereszti bölcsődébe jár, ám annak is véges a kapacitása, nem tudják fogadni a gyerekeket - tudtuk meg Sebestyén Biankától, a Szombathelyi Egyesített Bölcsőde intézményvezetőjétől, aki örömének adott hangot, hogy újabb tagintézménnyel bővülhet a bölcsődei hálózat. Még meg sem épült a "Szedreskert bölcsőde", már többen jelezték igényüket, hogy a városrészről az új intézménybe hoznák csemetéjüket. Közelsége ugyanis sok család számára jelenthet majd könnyebbséget.

"Zöld bölcsőde" épül

Megtudtuk azt is, napelemmel ellátott ház épül, amit igyekeznek a legtakarékosabb épületgépészeti megoldásokkal felszerelni, és egy "zöld bölcsődét" kialakítani. A közvetlen környezetre is odafigyelnek, hiszen a telek sarkán álló két tiszafát nem vágják ki, azt elkerítik majd, hogy mérgező bogyójához ne tudjanak a gyerekek hozzáférni. Sebestyén Bianka a helyhez fűződő érzelmi kötődésről is beszélt: Szombathely első egyházi óvodája szintén itt működött. A régi lebontott épület falából elrakták a téglákat, s szeretnének egy emlékfalat felhúzni, egy tablókiállítást hoznának létre.

Szentkirály közösségi életét is erősítheti az új intézmény

A háromcsoportos óvodában összesen 40 gyermeket fogadnak majd, a beruházás egy év alatt fejeződik be. Tóth Kálmán, a városrész önkormányzati képviselője szintén örömének adott hangot, hogy úgy fejlődhet, úgy gyarapodhat a szentkirályi településrész, hogy az az önkormányzatnak pénzébe nem kerül. Az óvoda mellett pedig fontos közösségi szervező erő jelenhet meg az új intézményben a későbbiek során.

A kilencedik bölcsőde épül

Öt éven belül a második bölcsőde létesül, hasonlóra az elmúlt évtizedekben nem volt példa a vasi megyeszékhelyen.

Sebestyén Bianka kérdésünkre elmondta, a 80-as évek végén, 90-es évek elején volt egy bölcsődebezárási hullám: akkor hetet csuktak be, hat maradt meg. Az intézményvezető rámutatott: az édesanyák munkaerőpiacra való visszatérési szándéka növekedett meg az elmúlt években, ezért jelentkezik náluk több igény.

Fotó: © Cseh Gábor