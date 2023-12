Megszámolni sem lehet, hány grincs szemlélődik a tágas udvarban, mellettük karácsonyi manóból is van jó pár, sőt rénszarvassal is találkozhatunk. Méreteiben talán a diótörő a legnagyobb, meglehet akár három méter is. A kapuban kettő közülük őrt áll, feszesen, egyenes tekintettel, ahogy a mesében is, mintegy felhívva a figyelmet arra, hogy nem hétköznapi a ház, sőt a lakói sem azok.

- Igyekszünk mindent újra hasznosítani, ez a hóember például egy régi pad lapjából készült - mutat egy nagyobb, fából készült dekorációs elemet Tibor, majd azt is elárulja: az anyag előkészítése - darabolása, csiszolása, alapozása - többnyire az ő feladata. Andi végzi a finom munkát, a dekorálást, festést, neki van hozzá tehetsége. -Ilyenkor az egész házunk alkotóműhelyé változik, sorra készülnek a karácsonyi és téli dekorációk, amelyek aztán az udvarra kerülnek, a sziklakertekbe, illetve a kerti tavacskák köré - mondja.

A körmendi házaspár mostanáig csak a saját örömére díszítette fel udvarát, de idén úgy döntött: bárki láthatja, bárki megtapasztalhatja, hogy milyen gyönyörű dolgokat lehet készíteni egy darab deszkából, egy kiszuperált bútordarabból vagy egy régi ajtóból egy kis kézügyességgel.