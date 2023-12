"Úgy tűnik, vége… Bezárt a STYL. A dolgozókat szélnek eresztették. Az aggregátorokat is elvitték" - írta Czeglédy Csaba pénteken közösségi oldalán. November végén Radics Tibor, az érintett cég képviselőjeként lapunknak még úgy nyilatkozott: Továbbra is folyik a munka a Styl-gyárban. Azt sem tagadta: nincsenek egyszerű helyzetben, de szerinte rendeződni fog a helyzet. Megrendeléseik egyébként vannak - írtuk.

Czeglédy Csaba posztjának megjelenése után ismét kerestük Radics Tibort, egyelőre nem értük el.

Meg nem erősített információink szerint hétfőn arról tájékoztatták a dolgozókat a Stylben: csődöt jelent a cég, jelenleg fizetésképtelenek. A Styl-munkatársai jelenleg nem tudnak bemenni az épületbe, nem is lenne miért, hiszen nincs áramszolgáltatás. A dolgozók most azért aggódnak, hogyan kapják meg kilépési papírjaikat, amivel a munkaügyi központba be tudnak jelentkezni. Arról is értesültünk: miután az elmúlt hetekben volt, hogy 10 Celsius-fokban varrtak, sokan felmondtak. Információink szerint hiába dolgozták végig becsülettel a novembert, fizetést egyelőre nem kaptak a cég alkalmazottjai.