Év végén Tullerné Szalai Ildikóval, az intézmény igazgatójával és Varga Györgyné helyi könyvárossal beszélgettünk a jövő évi tervezett programokról. Mindketten elkötelezetten és nagy lelkesedéssel töltik meg élettel a helyi kultúrházat. A január már most is gazdag kínálattal várja az érdeklődőket, kezdve a népszerű teadélutánnal, majd folytatva január 23-án, amikor is Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas színművész érkezik Jánosházára.

- Interneten láttam, hogy a Művész Úrnak van önálló műsora is. Kapcsolatban állunk egy programszervező irodával, ha szeretnénk valakit meghívni Jánosházára, ők tudnak segíteni. A magyar kultúra napján (január 22. - a szerk) sajnos színházi elfoglaltsága van a színésznek, de az ezt követő napon, azaz 23-án ráért, így le is szerveztük a műsort. - meséli Varga Györgyné. Kautzky Armand nem egyedül érkezik, Udvarhelyi Boglárka operaénekes is csatlakozik hozzá, zenés irodalmi műsorral készülnek a jánosházi közönségnek. Aznap a gyerekeknek is lesz műveltségi vetélkedő, értékes nyereményekkel, idén powerbankot kapnak a legügyesebbek. - teszi hozzá.

Január végén tartják meg az egyházközségi bált a művelődési otthon nagytermében. Mindig nagy az érdeklődés, legutóbb 150-en voltak az eseményen. A résztvevők olyan lakosok, akik tevékenyen részt vesznek az egyház életében. A februári teadélutánra is neves fellépőt hívtak meg – Faragó András ismert magyar színész, a Budapesti Operettszínház tagja énekel majd a helyieknek szintén a művelődési házban. A helyi iskolák farsangi báljainak is a nagyterem ad otthont általában – idén sem lesz ez másképp, ahogy szülői bált is tartanak a Batthyányban. Tavaly nagy sikere volt a kiszebábégetésnek, ezt a programot is megszervezik idén húshagyó kedden.

- Ez gyakorlatilag egy téltemető rituálé, régi rongyokból felöltöztetünk egy bábot és egy máglya felett meggyújtuk, jelképezve ezzel a tél végének közeledtét. Természetesen tájékoztatjuk előtte a tűzoltókat, ők segítenek is, hogy biztonságosan valósuljon meg a télűzés. A Rendezvénytéren ilyenkor sátrat állítunk fel, fánkot sütünk, teát osztunk, egy kis közösségi élményként tartjuk számon ezt az eseményt. Általában kint gyülekezünk a tér előtt, minden gyerek hoz egy mini kiszebábot magával, végigvonulunk a városon majd meggyújtjuk a máglyát és búcsút intünk a télnek. - mondja Tullerné Szalai Ildikó, az intézmény vezetője.