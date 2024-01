A hagyományokhoz hűen idén is összefogással valósult meg a kegyeleti megemlékezés. A szombathelyi önkormányzat, a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli szervezete, a Szombathelyi Egyházmegye és a Honvéd Hagyományőrző Egyesület nevéhez köthető a szervezés. Rajtuk kívül jelen voltak más hagyományőrző egyesületek képviselői, a Don-kanyart megjárt katonák és hősi halottak családtagjai is, illetve megyei és egyházi vezetők, többek között Illés Károly, a szombathelyi FIDESZ frakcióvezetője és Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspöke is.

A himnusszal kezdődött, majd Juhász Gyula: Hősök című versével folytatódott a megemlékezés, melyet Kéner Balázs, a Polgármesteri Kabinet kommunikációs vezetője adott elő. Emlékbeszédet tartott dr. Horváth Attila, Szombathely alpolgármestere, akinek nagyapja ott volt a doni áttörésnél.

- Több mint 80 évvel ezelőtt 200 ezer honfitársunk indult el távolra azért, hogy teljesítse katonai szolgálatát, hogy harcoljon a hazánkért. 1943. január 12-én megindultak a szovjet csapatok a 2. magyar hadsereg katonáival szemben. Ebben a kilátástalan küzdelemben honfitársaink közel 70%-a odaveszett. – kezdte beszédét dr. Horváth Attila.

- Azt gondolom, hogy a Don kanyarnál elesettek emléke előtt nem csak a jeles napokon, hanem a mindennapok valóságában is meg kell emlékeznünk. Azt gondolom, hogy semmi mással nem róhatjuk le jobban tiszteletünket, csak azzal, hogy minden egyes nap minden gondolatát és cselekedetét egyetlen dolog vezérli: soha többé háború! – zárta beszédét. A doni emléktáblánál és a pápai keresztnél mécsesekkel és virágokkal tisztelegtek az elesett és a harcokat túlélő katonák emlékének. A Reményik Sándor Általános Iskola és a Premontrei Gimnázium diákjai is részt vettek a gyertyagyújtáson. A megemlékezés a Szózattal zárult, majd szentmisét tartottak a doni harcokban részt vett katonákért, melyet dr. Székely János megyéspüspök celebrált.