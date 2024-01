– Már alsó tagozatban űrhajós akartam lenni. Ötödik osztályban bekerültem a Bolyai diákjai közé, itt emelt matematika tagozatra nyertem felvételt, mellette matek–fizika fakultációra is jártam, és ezek hatására kialakult a döntés, hogy csillagász leszek – osztotta meg velünk dr. Barta Veronika. Egyetemi tanulmányait Budapesten folytatta az ELTE Természettudományi Karán, ahol okleveles csillagászként végzett. A doktori képzését a Nyugat-magyarországi Egyetemen kezdte el, majd világjárás következett: kutatóként járt Rómában, de a bostoni MIT-n szintén megfordult, ahogy San Franciscóban is. Jelenleg a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet munkatársaként tevékenykedik.

A bemutatkozás után a Nap és a Föld kapcsolatát tárta fel a közönségnek – érdekfeszítő és közérthető módon. Kiemelte: a világegyetem 99 százalékát ionizált gáz, azaz plazma tölti ki. Mi nem nagyon találkozhatunk ezzel az anyaggal, legfeljebb a tűz lángjában vagy a villámban, de egy csillagász számára nagyon fontos – a Nap is ebből áll. – Sokan nincsenek is tudatában, mennyire függünk a naptevékenységtől. Az életre gyakorolt hatása nagyon egyszerűen bemutatható: akinek van mobiltelefonja, használ internetet, GPS segítségével közlekedik; akinek be van kötve a kábeltévé, ki van téve a Nap mozgásának.

Dr. Barta Veronika beszélt a szőlősi klubban arról is, hogy a légkör legalsó rétege a troposzféra, lényegében az itt történő változásokat nevezzük időjárásnak, ezek hajtóereje a Nap. Az űridőjárás pedig a Föld körüli térségnek a változásait vizsgálja. A kutatások azért nagyon fontosak, mert ezek a folyamatok hatással vannak az ember alkotta eszközökre is, például a műholdakra, a repülésre, a kommunikációra, a helymeghatározásra és a villamosenergia-ellátásra is.