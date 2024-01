A vásárlóréteget nem lehet pontosan behatárolni, a tizenéves éppen úgy keres és kutat a kalodákban és a vállfás darabok között, mint a jól szituált, középkorú dolgozó nő. Mert hát mindenkit vonz az egyediség, a márkás holmi, amihez sokszor egy-két gombóc fagylalt áráért hozzá lehet jutni.

Lakiné Friedl Ildikót szólítjuk meg, aki a közeli Nádasdon él. Mint mondja, hetente legalább egyszer benéz a turkálóba, szeret válogatni. Gazdag és állandóan frissülő a kínálat, mindig talál valamit. Magának és az unokáinak szokott vásárolni.

Reggel mindig nagy a roham a turiban, sokan még munka előtt futnak be egy gyors árukészlet-mustrára. Mások ebédidejüket kurtítják meg egy picivel, hogy szemlézzék az aznapi kínálatot. A többség nem is távozik üres kézzel, mondjuk van is miből válogatni. A ruhák szépen rendszerezve várják a vásárlókat, külön a férfi, külön a női holmik. A vállfás ruha drágább, az ömlesztett a mai árak mellett filléresnek mondható. A táskák és övek külön állványon vannak, csakúgy, mint a függönyök és a cipők. A kínálat mindig szezonális, most még a téli cuccok mennek. Farsang ideje van, rengeteg a jelmez, a paróka és az álarc is. A Valentin-nap közeledtét egy piros színű, szív alakú párna jelzi. Minden "is" van, és mindenre van vevő, hiszen emberek és stílusok különböznek. Kinek ez tetszik, kinek meg az. Egy biztos: a turkáló fontos tényező a mindennapokban. Kellőképpen izgalmas, hiszen ki tudja azt előre, hogy aznap terem-e babér? Általában igen, csak bírja otthon a faltól falig épített gardrób vagy szekrény.