A rendezvényen dr. Sütő Ferenc, Máriaújfalu városrészi képviselője köszöntötte a résztvevőket. Beszédében arra emlékeztetett, hogy a rossz minőségű utak mellett több évtizedes problémát jelentettek a városrészen a balesetveszélyes járdaszakaszok. A képviselő elmondta: az elmúlt 8–10 évben jelentős fejlesztések valósultak meg Máraiújfaluban. Az egyik megkezdett beruházás magával hozta tulajdonképpen a következő felújítást: a szennyvízhálózat kiépítését követően megtörtént a máriaújfalui út teljes burkolat-helyreállítása, az ahhoz kapcsolódó mellékutak állagának javítása, valamint a Kis utca teljes szakaszának újraaszfaltozása.

Végül egy, a települési csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztését szolgáló TOP-os pályázat részeként a Máriaújfalui út környezetének vízrendezése és az úttal párhuzamosan haladó járda egy részének felújítása is megtörténhetett. A városrészi képviselő megköszönte Huszár Gábor polgármesternek, a képviselő-testületnek, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak – különösen Doncsecz András városüzemeltetési vezetőnek és Kozó-Németh Eszter pályázati ügyintézőnek – a támogató hozzáállást, a kivitelezőnek pedig a beruházás megvalósulása érdekében végzett minőségi munkáját.

A projektet Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere ismertette részletesen. A máriaújfalui járda 1158 méteren újult meg, ebből 240 méter a Szentgotthárdi csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése című projekt részeként, 918 métert pedig az önkormányzat saját forrásból tett rendbe.

Előbbi projekt részeként Szentgotthárd-Máriaújfalu városrészen több fejlesztést is végrehajtott az önkormányzat: a Máriaújfalui út környezetében a közút mellett futó nyílt árok helyett zárt csapadékelvezető csatorna, illetve beton folyóka épült rácsos víznyelő aknákkal, emellett a járda helyreállítására is sor került.

Végül Huszár Gábor polgármester is megköszönte a munkát azoknak, akik a máriaújfalui fejlesztésekben közreműködtek. A teljes beruházás közel 140 millió forintba került. A kivitelezést Bugovics János vezette, a műszaki ellenőri feladatokat Szemes Tamás látta el.