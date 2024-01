Nagy volumenű beruházások valósultak meg pályázati forrásból. Októberben adták át a több mint 700 millió forintból kibővített, illetve felújított általános iskolát. Jelenleg az óvoda felújítása zajlik, ehhez 350 millió forintos TOP-forrást nyert a település. Háromszáz nap a projekt várható kifutási ideje, a tervek szerint augusztusra fejeződnek be a munkálatok.

– Egyszerre újul meg Őriszentpéter oktatási-nevelési intézményhálózata, ez mindenképpen fontos és nagy jelentőségű fejlesztés városunkban – fűzte hozzá a polgármester, aki arról is örömmel számolt be, hogy önerőből a teljes szeri úthálózatot rendbe tették, eltüntették a kátyúkat, erre korábban nem volt példa. Őriszentpéter 200 millió forintot nyert az Őrállók kiállító felépítésére, amely a katolikus templom alatti réten kap helyet, tökéletes rálátással a Szala-patak völgyére. Emellett van egy nyertes, 300 millió forint értékű pályázat a külterületi úthálózat felújítására is, ez az eredetihez képest bővebb műszaki tartalommal valósulhat meg. Jelenleg az Irányító Hatóság állásfoglalását várják ezzel kapcsolatban. – Az utak felújítása nagyon ránk fér, 70 kilométeres úthálózatunk van, ebből egy 5 kilométeres szakaszt tudunk rendbe tenni. Voltak kisebb beruházásaink is, a LEADER-programnak köszönhetően egy síkfalmetszőt vásároltunk.

Ezzel a szeri utak mentén végig vissza tudtuk vágni a belógó ágakat, fokozva a közlekedésbiztonságot. Az is nagy öröm, hogy Őriszentpéter történetében először tudtunk falubuszra pályázni sikerrel, mégpedig a Magyar falu programban – mondta Őr Zoltán, majd két sikertelen pályázatról beszélt: 600 millió forintra nyújtottak be pályázatot az Élhető Őriszentpéter programmal, ami a Zöldváros című projekt folytatása lett volna. Elsősorban járdafelújításokat és parkolók kialakítását célozták meg a projektben. A Magyar falu programban szintén járdák felújításra pályáztak, eredménytelenül. Nem saját beruházás volt, de rendkívül nagy jelentőséggel bírt a Szalafő és Őriszentpéter közötti összekötő út, amire a Magyar Közút nyert pályázatot, de az előkészítésben kiemelt szerepe volt a két település önkormányzatának, illetve polgármestereinek. A kivitelező nagyon jó munkát végzett az Őrség talán legforgalmasabb útszakaszán.

– Nyáron bezárt a szociális foglalkoztatónk, a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. július elsejétől ugyanis szerződést bontott minden dolgozójával. A cég 2008 óta működött Őriszentpéteren, ahol egy pályázat segítségével felújította a régi óvoda épületét. Az önkormányzat 20 évre ingyen adta bérbe az ingatlant annak fejében, hogy 15 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat a cég. Miután ennek vége lett, az önkormányzat lázasan kereste a megoldást V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és vármegyei vezetők bevonásával. Végül egy harminc éve fennálló, olasz érdekeltségű családi cég kereste meg az önkormányzatot. A vállalkozás fő profilja infúziók összeszerelése. A cég várhatóan januárban kezdi a termelést 20 fő – döntően megváltozott munkaképességű – dolgozóval.

Őriszentpéter rendezvények szempontjából is sikeres évet zárt. A hagyományos, nagy múltra visszatekintő programok – például az Őrségi Vásár és az Őrségi Tökfesztivál – mellett a Tour de Hongrie volt igazi színfoltja a tavalyi évnek. 2019 után ismét megrendezték az Idősek Napját, amely a település kiemelt társasági eseménye. Soha rosszabb évet mint a 2023-as – mondta zárszóként Őr Zoltán.