DeLorean simogatás" közel száz résztvevővel a TDK Nyílt Napján - Óriási érdeklődés mellett zajlott a TDK Nyílt Napja január 6-án, szombaton: közel százan vettek részt az eseményen - írta facebook oldalán a TDK Hungary Components Kft.

"A kondenzátorok európai fejlesztő és gyártóközpontjában két igazi DeLorean-nel is fényképezkedhettek a diákok és a szüleik, akik emellett mindent megtudtak a TDK közreműködésével zajló duális technikus és mérnökképzésekről is. A „DeLorean simogatás” után az érdeklődők játékos feladatokat oldottak meg a TDK Oktatóközpontban és szakértő vezetéssel bejárták a gyártást is - írták.