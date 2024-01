Egy körmendi családi ház tetőterében van Molnár Tünde otthona, ahol sok minden saját kézzel készített alkotás. Ilyen az ajtófélfa feletti dogatcser is, amiről csak sejtem, hogy micsoda, Tündi ad pontos magyarázatot: egy őrző-védő háromszög, amolyan védő szimbólum, ami az ázsiai és nomád kultúrában megszokott.

-Gimnazistaként régész akartam lenni, de nem úgy alakult. Az érettségi után a vasútnál volt lehetőség az elhelyezkedésre, elvállaltam. Jó volt a társaság, ez számomra fontos, mert szeretem az embereket. A kézműves tevékenység mindig is jelen volt az életemben. A családom is állandóan "matatott" valamit. Nagymamám és édesanyám sokat varrtak, de a horgolás, kötés sem volt idegen, a szomszéd néni meg tányérfestéssel foglalkozott. Igazából minden technika érdekel, a kötéstől kezdve a selyemfestésen át a nemezelésig. Utóbbi komplex munka is lehet, hiszen a nemezbe bele tudom tenni a selymet vagy gyönggyel díszíthetem. Szeretem a szép és különleges textileket, szívesen viselek ezekből készült ruhákat - mondta Tündi, aki egyszer egy magazinban olvasott a nomádokról. Megtudta: egy nomád szőnyeg mintázatából egy teljes történetet, sőt egy egész életet ki lehet olvasni. Azóta a különféle mintázatokkal, motívumrendszerekkel is mélyebben kezdett foglalkozni.

Néhány éve az ország másik felébe, a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnáziumba járt, ahol kéthetente hétvégén volt oktatás. Olyan nagy nevek is tanították, mint Vetró Mihály és Vidák István, akik mindent tudnak a nemezelésről. Munka mellett csinálta végig az iskolát, nem bánta meg, remek csoportjuk volt, 24 fővel.

Tündi jelenleg a Nomád Népművészeti Egyesület elnöke. Az alkotó civil közösség tagjainak többször volt csoportos kiállítása, emellett játszóházi foglalkozásokat, workshopokat is szerveznek. Szeretnek együtt lenni, létrehozni valamit, megmutatni az egyes anyagok sokoldalúságát és ezerféle felhasználási lehetőségét. Körmendről - Tündi mellett - hárman tagjai az egyesületnek: Boda Cila, Solti Veronika és Csáky Zoltánné Ági.

Tündi egyszerre több munkát futtat, most éppen fonalat fon, szoknyaanyagot sző és pulóvert, zoknit, gyermekfelsőt köt. Nem terheli meg, ha párhuzamosan több mindent kell csinálnia, sőt ez egyenesen kikapcsolja. A kézművesség segít neki a meditációban is.

-Öt évvel ezelőtt vettem egy százéves vályogházat Magyarszecsődön, idén talán elkészül a műhelyem, régi vágyam volt. Várok mindenkit, aki megtanulná egyik-másik kézműves technikát - mondta végül a körmendi alkotó.