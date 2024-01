A Karácsonyi Meseház november 26-án – az első adventi hétvége előtt egy héttel – nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, majd vízkereszt napja volt az utolsó, amikor meg lehetett nézni Gyurján Jánosék nem mindennapi karácsonyi udvarát. Jelenleg a dekoráció bontása, csomagolása zajlik. – Ez sokkal gyorsabban megy, mint a felépítés. Több a segítségem is, időjárás függvénye, de nagyjából egy-két hét alatt végezhetünk – mondta a házigazda, aki azt is elárulta: idén rengeteg busz érkezett hozzájuk, az elmúlt tizenhárom év alatt összesen nem volt ennyi. Voltak érdeklődők az ország minden tájáról, merthogy az évek alatt elment a híre a Karácsonyi Meseháznak. – Egy szomorúságom volt idén, mégpedig az, hogy néhány ügyeskedő megpróbált hasznot húzni a Karácsonyi Meseházból.

Forrás: Szendi Péter

Engem megkerülve, „hátulról” megjelent egy lángosos, aki tizenkét alkalommal települt ki, hogy nyerészkedjen azon, amit mi kitaláltunk, felépítettünk és ingyenesen biztosítunk a látogatóknak. Nem esett jól, a nemtetszésemet ki is fejeztem, sajnos, nem sokra mentem. Az idén már 14. alkalommal díszítettük fel a házunk udvarát, hogy a családoknak, gyerekeknek örömet szerezzünk – mondta Gyurján János, aki mostanra sem tudott teljesen megnyugodni. A meseházat nem akarják elvinni „a vurstli és a pénz” irányába, szeretnék megtartani olyannak, amilyennek megálmodták. – Ha ezt nem látjuk biztosítottnak, akkor megkérdőjeleződik a Karácsonyi Meseház jövője, annak ellenére, hogy szinte országosan egyedülálló attrakció a miénk – fűzte hozzá János, aki az adományokból befolyt összeg jó részét újabb dekorációs elemek vásárlására fordítja, hiszen most is rengeteg új ötlete van a karácsonyi díszítésre.