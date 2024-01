- A TEHETSÉGMUTATÓ nagyjából 10-12 zenekart tud fogadni, részletes tájékoztatást az [email protected] mail címen tudtok kérni, február 1-től! Az Alterába Tehetségmutató tervezett dátuma: 2024. július 19-20. Tervezzük, hogy önálló koncertek is lesznek, ha még van olyan zenekar, aki jó deal bevállalásával eljön, ez már szervezés alatt, de várjuk a jelentkezőket, itt főleg a közismertebb bandákra gondolunk. Bízunk a jövőben, hogy talán a piac magára talál és realizálódik, mi ezzel kivárunk, de addig is egyéb rendezvényeinkre is várunk benneteket, melyeket hamarosan közzéteszünk! Reméljük sokan így is kitartatok mellettünk, hogy egyszer majd újrainduljon a fesztivál ami nagyon ráférne Körmendre!