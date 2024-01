Az iskolából a tanév elején két ötfős csapat nevezett a Legyél Te is agrárgépész junior versenyre. Minden hónapra jutott egy feladat: csapatfotó, bemutatkozó kisfilm, a szakmát népszerűsítő videó készítése, online tesztek, példaképek bemutatása és karácsony a mezőgazdaságban. A végső megmérettetésre összesen 15 csapat maradt versenyben. Nagyon szoros pontszámokkal a 9. c osztály Vépész-Gépész csapata a 3. helyezést, míg a 10. c LóerőVépÉsz-ei a 4. helyezést érték el.

Forrás: Facebook