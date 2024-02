– Mint köztudott, az oktatásban átlag 32,2 százalékos béremelést hajtott végre a kormányzat. A szakképzés lényegében már jó pár éve külön ágazatot képvisel, más jogszabályi környezetben dolgozunk, mint a köznevelés. Ez a béremelés viszont a nálunk dolgozó oktatókra is vonatkozik. Úgy tűnik, hogy a Vas Vármegyei Szakképzési Centrumban ez a bizonyos átlag még meg is haladja a 32,2 százalékot – mondta el érdeklődésünkre Rettegi Attila. A Vas Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója úgy folytatta: – A mi területünkön már két esztendeje működik egy 10 szemponton alapuló oktatói teljesítményértékelési rendszer. Ez már a tavalyi kisebb mértékű béremelésnél is szerepet kapott, és most is a differenciálás alapját a tavalyi értékelés jelenti. Fontos szempont az is, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők felzárkóztatása is megvalósuljon – fogalmazott Rettegi Attila. Elmondása szerint a szakképzésben eddig is magasabbak voltak a bérek, mint a köznevelésben, már tavaly is minimum bruttó 400 ezer forintot keresett egy pályakezdő, frissen felvett oktató. Most ez az összeg 581 ezer forintra emelkedett.

A centrumhoz tartozó 460 oktató közül azonban csupán ketten kapják majd ezt a bért, mivel az összes többi főállású oktató ennél több pénzt „vihet majd haza.” A legmagasabb oktatói bér pedig 874 ezer forint lett január 1-jétől. – Január 1-jétől még bevezettek egy úgynevezett esélyteremtési bérelemet is, ami további plusz bérkiegészítést jelenthet azoknak a kollégáknak, akik az átlagosnál nehezebb pedagógiai feladatot látnak el; például nagyobb arányban foglalkoznak hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanulókkal. Ennek szempontrendszere még kidolgozás alatt áll. Emeltünk az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői pótlékon is – ismertette Rettegi Attila. A főigazgató úgy gondolja: a kormány által végrehajtott 32,2 százalékos béremelés azt is eredményezheti, hogy könnyebb lesz jól felkészült, új munkatársakat találniuk, akár a versenyszférából is sikerülhet átcsábítani magasan kvalifikált szakembereket az oktatás területére. Illetve így könnyebb lesz megtartani a jelenlegi oktatói gárdát is. – Oktatóink részéről az első visszajelzések egyértelműen kedvezőek. Minden jel szerint ez még csak az út kezdete, amit a következő években további béremelések követnek majd. De örüljünk most annak, ami már realizálódott, és február első napjaiban a kollégák számláján már meg is jelent! – zárta gondolatsorát Rettegi Attila.