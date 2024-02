Új utcák a régi városban - A névadók között van Bezerédy Imre és Lehmann Gottfried

Összesen 18 új utca elnevezéséről döntöttek a képviselők Kőszegen. A régi laktanya területén két új utca létesül.

A volt határőrlaktanya területét még az előző ciklus idején vásárolta meg kedvezményes áron az önkormányzat a Honvédelmi Minisztériumtól. Sikeres volt a pályázat, végbement a telkek kialakítása, előközművesítése. A Felső körúti lakótelep eladott tizenegy telkén ma már épülnek is a házak, a megmaradottakhoz áfával növelt áron lehet hozzájutni. Kuntner Ferenc polgármester a képviselők ülésén beje lentette: újabb sikeres pályázat után a volt laktanyában 40 szociális bérlakást alakíthatnak ki.

Lemezlovasok feketeéjszakája - Lefoglaltak félezer másolt CD-t

A lemezlovasok ellenőrzésére vonatkozó kérdéseinkre a Szombathelyi Rendőrkapitányságon azt a választ kaptuk, hogy az ügy még a kezdeti stádiumban van, ezért részleteket csak később hoznak nyilvánosságra.

Megkerestük a szombathelyi akcióban részt vevő szakértőt, Jeszenszky Zsoltot, a Mahasz munkatársát, aki viszont készségesen beszámolt a történtekről.

Távozásra szólítják fel az elöljárót

Néhány hónappal ezelőtt született meg a „Bérbaltavár község jó néhány jóérzésű, a faluért aggódó polgára” aláírással ellátott levél, amely a polgármester másfél éves ténykedését kritizálja. Az elégedetlenkedők pontokba gyűjtötték kritikai észrevételeiket. A levél írói - egyebek mellett - sérelmezik, hogy a polgármester jöttmentnek nevezi azokat, akik a faluban élnek, de nem Bérbaltaváron születtek.

Azt is kifogásolják, hogy a buszmegálló környékén kiirtották a tujákat, továbbá, hogy a polgármester december 24-ére gyerekműsort szervezett, s így a kicsik nem lehettek időben otthon a szentestén. A „vádpontok” között szerepel az is, hogy a beosztottak rettegnek a polgármestertől, hogy a hátuk mögött beszél róluk, s az is, hogy az iskola elnéptelenedésében aktív szerepet játszott

Nyenyecek és rénszarvasok - Veszélyeztetett nyelvek szótárai a Berzsenyi Dániel Főiskolán

Au uralisztikai tanszék tulajdonképpen megalakulása, 1991 óta az 1998-as „ETdiatározat szellemében” működik: fontosnak tartja a kis finnugor nyelvek (valamennyien az uráli nyelvcsaládhoz tartoznak) védelmét, lehetőség szerinti megőrzését. (A határozat kifejezetten értéknek tekinti például a kétnyelvűséget.) A Savaria University Press gondozásában, a Lexica Savariensia sorozatban nemrég megjelent szótárak úttörő és (majdhogynem) egyedülálló vállalkozásnak számítanak Magyarországon.

SMS véleményvonal:

Szürkületkor nem a lámpás rendőrt kell keresni, mert van rajta fényvisszaverő mellény. Kellene figyelni! Okos autós!

- Nemsokára folytatódik a bajnokság. Itt az ideje a Hali mellé állni! Együtt a győzelembe tudjuk kergetni őket.

- Miért van az, hogy ha van egy kis vihar, a Petőfi-telepen akadozik az áramellátás?

- A szombathelyi Parkerdőben fákat irtani lehet, ültetni tilos? Ez az új erdőtörvény?

Nem nyertek, verekedtek

- Szombaton reggel egy sorsjegyárust bántalmaztak Szombathelyen. A járőrök előállították a verekedőket, két kőszegi férfit és egy sárvári nőt. A rendőrség garázdasággal gyanúsítja a két férfit, akik a vita hevében az árusra támadtak.