A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége folyamatosan törekszik a kezelésében lévő horgászvizek fajgazdag telepítésére, még annak ellenére is, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a horgászok döntő többsége egyértelműen a pontyhorgászatot preferálja – tájékoztatott Puskás Norbert ügyvezető elnök. A halgazdálkodási tervben foglalt telepítési előírások mellett a diverzitás fenntartása érdekében is szükség van fehérhal és ragadozófajok telepítésére, így az anyagi lehetőségek figyelembe vételével igyekeznek minél nagyobb mennyiséget beszerezni keszegfélékből is. Ennek idei első lépéseként összesen ezer kilogramm – mintegy 70 ezer – gyönyörű, egészséges egynyaras dévérkeszeggel gazdagodott a Pinka-patak teljes szakasza (Vaskeresztes, Horvátlövő, Szentpéterfa) és a Vaskeresztesi holtág – a szombathelyi Halászmester Kft.-től ügyvezetője, Balassa Péter és Szekeres Balázs hivatásos halőr közreműködésével. Puskás Norbert emlékeztetett: a korai telepítés és hideg víz ellenére a keszegfélék lehalászását, szállítását követően előforduló akár 3-5 százalékos elhullás sajnálatos velejárója a fehérhal-telepítéseknek. Ha valaki esetleg ilyet észlel, az nem tekinthető tömeges halpusztulásnak. A horgászokat arra kérik, vigyázzanak a vasi vizek őshonos halállományára. Terveik szerint március elején megkezdődnek a pontytelepítések, folyamatban van egy-kétnyaras ragadozófajok (pl. csuka, süllő) beszerzése is.