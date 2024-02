Tombol a vintage láz és nem véletlenül, egy kis kreativitással igazi kincseket lehet alkotni nagymamáink régi tárgyaiból, bútoraiból. A Vasvár Népfőiskolán is ez volt a program a legutóbbi bútorkészítő workshopon, ahol a résztvevők négy óra alatt varázsolták szinte újjá a már kissé idejétmúlt darabokat Glavanovics-Bodnár Kata szakmai vezető segítségével.

Bútorok születtek újjá a workshopon

Forrás: Vasvár Népfőiskola

Az egy alkalmas program kezdő szintről indult, a bútorfestés alapjaiba vezetett be egy natúr, fából készült sámli festésén és díszítésén keresztül, minden szükséges eszközt a szervezők biztosítottak. A festés két rétegben, krétafestékkel történt, a díszítés stencilezéssel, vintage stílusban. A sámlikat tetszés szerint antikolni is lehetett szárazecset technikával. A bőséges szín- és sablonválasztéknak köszönhetően egyedi darabok születtek. – osztotta meg velünk Zentainé Dénes Ildikó, a Vasvár Népfőiskola programszervezője. Hozzátette azt is, hogy a jövőben is terveznek hasonló programokat kezdő és haladó szinten is.

