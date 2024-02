Egyes sajtóértesülések szerint a színésznő lánya áron alul, „titokban” árulja az ingatlant, a falu lakói szerint ez sem, ahogy a házzal kapcsolatban megfogalmazott egyéb állítások sem felelnek meg a valóságnak. Törőcsik Mari emléke ma is él és – a nevét viselő utca okán – élni is fog Velemben. Ottjártunkkor a bejárat oroszlános kopogtatóján lobogó emlékszalag és a boltíves kapu tövében virágok és mécses jelzik: a művésznőt nem feledik a faluban. Bár, mint azt az egyik közelben lakó ismerőstől megtudtuk, a színésznő nem szerette, ha így szólították, a fiataloktól a Marika néni, az idősebbektől a Marika megszólítást várta el. És a háza valóban eladó?

A Nemzet Színészének háza a Rákóczi utca 48. szám alatt. A helyiek szerint nem eladó

Fotó: Szendi Péter



A ház sorsának kérdése mindig is foglalkoztatta a nyilvánosságot. Nemrégiben ismét újabb információk röppentek fel az országos sajtóban, hogy Törőcsik Mari lánya, Teréz áron alul, 45 millió forintért adná el a színészbarátok egyikének. Megkérdeztünk helyieket: a ház még csak nem is eladó.

Érdeklődésünkre a megkérdezett velemiek elárulták: a házat Mari még életében a lányára íratta, aki, bár évente csupán egy-két alkalommal látogat el Velembe, úgy tűnik, nem szeretne megszabadulni örökségétől. – Miért is akarná áron alul eladni, eltékozolni? – teszi fel a kérdést a helybeliek egyike. Az ingatlanhirdetéseket böngészve magunk is megbizonyosodtunk róla: roszszabb állapotú, ám hasonló adottságokkal rendelkező ingatlanhoz valóban közel ennyiért lehet hozzájutni a településen.

Ám – amint azt az ott lakók elmondták – a Törőcsik-ház korábban fel lett újítva, így biztosan nem 45 millió forintot ér. Egy másik, hasonló méretű ingatlant jelenleg 85 millió forintért hirdetnek. Egyes cikkek arról is szólnak, hogy a ház időközben egyre rosszabb állapotba kerül. A velemiek ezt is cáfolják. Mint elmondták, a szomszédban élő Margit néni évtizedekig dolgozott Marinál bejárónőként, ma is ő és a családja szellőztetik, tartják rendben a házat és az udvart. Az időről időre felröppenő híreket mind szenzációhajhászásnak tartják. A színészlegenda emlékét nem csupán a kapuban elhelyezett tárgyak őrzik, tavaly utcát neveztek el róla Velemben.

A Törőcsik Mari utcában jelenleg három ház áll félkész állapotban, a negyediknek éppen most épül az alapja.