Szép nap virradt Egyházasrádócon pénteken, ugyanis három fejlesztést is felavathattak a községben. A legnagyobb beruházás a Kossuth Lajos utcát érinti, melyre 2022 decemberében nyert összesen 145 millió forint pályázati forrást az önkormányzat. Megújult a járda, az útszakasz és közvilágítás is, és a költséghatékony kivitelezés eredményeképp 21,5 millió forint maradt a pályázati forrásból, melyet további útszakaszok megújítására szánnak – fogalmazott Derks Wilhelmus Josephus polgármester.

Az ünnepélyes átadáson beszédet mondott V. Németh Zsolt államtitkár is. - A régi népi bölcsesség szerint ahol akarat van, ott út is van. Most ha valaminek nincs híján Egyházasrádóc, az az akarat. Ebből a törekvésből most a szó szoros értelmében út lett, új burkolattal, járdával, közvilágítással, lehetővé téve a kényelmes és biztonságos közlekedést a helyieknek és a vendégeknek, javítva az életminőséget és fejlesztve a településképet – fejtette ki a képviselő. Az ünnepélyes szalagátvágás után a helyi művelődési központ épületénél folytatódott az átadások sora.

A Magyar Falu program keretében több mint 7 millió forint támogatást nyert a település kommunális eszközbeszerzésre. Az elnyert összegből egy kis traktort vásárolt az önkormányzat, ezzel bővítették a közterület karbantartó eszközparkot. Az új eszköz jelentősen megkönnyíti az önkormányzati területek karbantartását.

A harmadik fejlesztés a Hungarikum pályázatnak köszönhetően valósult meg. A Művelődési Központ pincehelyiségét újították fel, ahol egy közösségi tér és egy helytörténeti kiállítás kapott otthont, ami megmutatja, hogyan éltek elődeink, milyen tárgyakat használtak. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója köszöntőbeszédében elmondta, a fejlesztéshez a pályázati forráson kívül több mint 6 millió forinttal hozzájárult az önkormányzat is, illetve a kiállított tárgyak és a berendezés mind-mind a közösségi összefogás eredményei.