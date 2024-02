A budapesti rendezvényen Komáromy Zsolt, a Mohosz Ifjúsági és Oktatási Szakbizottságának (IOSZB) elnöke köszöntötte a meghívottakat, majd Tóth Adrienn ifjúsági és oktatási referenssel közösen ismertették a Horgász utánpótlás-nevelési és oktatási program (HUNOP) 2023. évi eredményeit. A Mohosz a HUNOP keretében 2017-től számos, mára már jól bejáratott programot indított. A HUNOP legfőbb célja a horgászat mint a természetben gyakorolható, változatos szabadidős tevékenység népszerűsítése a fiatalok között, illetve az, hogy kapcsoltan költségátvállalással, horgászeszközökkel, valamint oktatási anyagokkal támogassa a horgászszervezetek gyermek- és ifjúsági programjait. A teljes program ráfordításértéke az elmúlt öt esztendőben meghaladta az 500 millió forintot, ebből a programok központi, pályázati alapú Mohosz OHSZK-támogatása mintegy 350 millió, a horgászszervezetek önrésze pedig több mint 150 millió forint volt.

A tájékoztatók után a bizottság elnöke az éves beszámolók alapján értékelte a tagszövetségek munkáját. A korábbi évekhez hasonlóan egy tagszervezet idén is lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa az ifjúsági programját. Sorosi Péter, a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetségétől részletesen ismertette a tagszervezet ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, továbbá a helyi jellegzetességekről is beszélt. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségét Kádi Attila, a Répcelaki HE elnöke és Puskás Norbert ügyvezető elnök képviselte. Vas vármegyében nagy hagyománya van az ifjúsági nevelésnek és programoknak. Hamarosan kiírják a hagyományos Vasi Vizeken általános iskolai horgászvetélkedőt, és az esztendő során a fiatalok táborokban, szakkörökön, versenyeken vehetnek részt. A konzultáció nyílt fórummal folytatódott, ahol sok hasznos ötlet és javaslat hangzott el a közös munkára vonatkozóan.