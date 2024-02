Tíz nappal ezelőtt egy Hyundai személyautó haladt Szombathelyen a Bartók Béla körúton, amikor az uszoda közelében a menetirány szerinti jobb oldalról a jármű elé egy gyalogos futott a gyalogátkelőhelyen. Az autó vezetője már nem tudott megállni és elütötte. Megírtuk azt is: személyautó haladt Szombathelyen a Szent Flórián körúton a Hunyadi út felől a Körmendi út irányába, amikor a víztoronynál egy gyalogos lépett az útra. Korábban pedig arról is beszámoltunk, a szombathelyi Jókai utca egyik gyalogátkelőjén ütött el egy autó két diáklányt. Ezen esetek is mutatják, miért fontos a fontos a láthatóság.

Rendőrségi helyszínelés: tíz napja a Bartók Béla körúton történt gyalogosgázolás Fontos a jó láthatóság

Fotó: Horváth Balázs

Megmutatjuk, miért fontos a láthatóság.

– A jogszabály szerint a közlekedési morál betartása annak minden résztvevőjére vonatkozik. A tapasztalok szerint azonban a KRESZ-szabályokat nem vezetőként hamar figyelmen kívül hagyjuk még akkor is, ha pontosan ismerjük azokat – jegyzi meg előzetesen Unger József közlekedési szakember. Szerinte sok probléma adódik abból is, hogy a gyalogátkelőhelyek figyelemfelhívó jelzései nem látszanak, a zebrák pedig nem megfelelően beláthatóak. – A zebra csak akkor okos, ha a gyalogos is okos. Szerencsésebb lenne mozgásérzékelő lámpát felszerelni a gyalogátkelőhelyek közelében lévő kandeláberekre – teszi hozzá.

Majd arról beszél: – Az autó, motor nem képes olyan intenzív lassításra, mint a gyalogos. Az, hogy a gyalogosnak elsőbbsége van, nem azt jelenti, hogy megállás és körülnézés nélkül léphet az úttestre. Teremtsünk szemkontaktust, szükség esetén pedig viseljünk láthatósági mellényt, vagy legalább karperecet – hangsúlyozza a szakember, aki nagyon veszélyesnek tartja a közlekedés közbeni telefonálást is, mert elvonhatja a figyelmet. 2019 óta vannak javaslatok a rollerekre vonatkozóan: hogyan kellene azokat minősíteni, milyen kategóriába sorolhatók, milyen engedéllyel használhatók. A legfrissebb hírek szerint ebben legelőbb szeptemberben születhet megállapodás.

Egyelőre a bírósági gyakorlat is eltér egyes vármegyék között: van, ahol gyalogosnak minősülnek, máshol gépi meghajtású járműnek veszik, és ha alkoholfogyasztáson kapják annak vezetőjét, még a jogosítványát is bánhatja – mutat rá Unger József közlekedési szakértő, aki szerint egy biztos: a láthatóság és az emberi felelősség betartása mindenkire vonatkozik.