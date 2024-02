A hajók közül kiemelkedett a kompok utasszáma, több mint 1 millió 423 ezren választották a komp szolgáltatást. A kompok összesen 50 000 km-t tettek meg, mely távolság tízezer kilométerrel több mint az Egyenlítő hossza. A szállított kerékpárok száma is jelentősen nőtt, több mint 16%-kal emelkedett az előző évhez képest.

Kiemelkedő utasforgalommal zárta a 2023-as balatoni hajózási szezont az állami többségi tulajdonú Balatoni Hajózási Zrt. Az erős nyári forgalom hatására már a személyhajózási szezonban sikerült elérni a 2 millió fölötti utasszámot. Október végéig mind a kompok, mind a személyhajók forgalma meghaladta a tavalyi, sőt a 2019-es számokat is. Az emelkedő tendencia folytatódott az év utolsó hónapjaiban is. A személyhajók forgalma éves szinten 3,5%-kal erősödött 2022-höz képest, több mint 724 ezren léptek a BAHART hajóinak fedélzetére idén. A komppal utazók száma közel 10%-kal nőtt a 2019-hez adatokhoz viszonyítva, és az előző évinél is jobbnak bizonyult. A szállított kerékpárok száma pedig minden eddigi rekordot megdöntve megközelítette a 130 ezret. Az év végi eredményekhez az ünnepi időszak jelentős forgalma is hozzájárult. A sűrített, 30 perces menetrend, a kedvező időjárás, illetve a számos Balatoni-parti program is pozitívan befolyásolta az utazókedvet.

Forrás: Likebalaton.hu