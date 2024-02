A H+ Média és Kulturális Egyesület aktuális programjairól Simon Ádám elnök beszélt. Öt éve, 2019 februárjában rendezték a Berzsenyi Dániel Könyvtárban a szombathelyi kulturális csúcstalálkozót a kulturális intézmények vezetőinek részvételével. A kerekasztal-beszélgetést újra megszervezik a Vasi TIT-tel közösen március 1-jén, pénteken. A városi után vármegyei résszel jelentkeznek a TIT székházában.

Külön szólt a Civil zsurnaliszta képzésről, amelyet a Nyugati Régió Kommunikációs Egyesület valósít meg régiós szinten. Február 22-én Körmenden és március 21-én Sárváron Lovass Tibor és Simon Ádám a civil újságírásnak egy új vetületét mutatják be: hogyan lehet a mesterséges intelligenciát beépíteni a szervezetek működésébe. A díjmentes képzésre szükséges a regisztráció.

A „Kilences” és a Civil Iroda tervezett programjairól Sohajda Zsuzsanna, a Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. programszervezője számolt be. Az „Adj helyet a helyinek” jelmondat jegyében február 14-én, szerdán 14 és 18 óra között Valentin-napi kézműves délutánt szerveznek, ahová gyermekes családokat és felnőtteket is várnak. Február 15. Torkos csütörtökön ételfogyasztási akciót kínálnak, 17 órától Németh Katalinnak lesz könyvbemutatója: a Falumesék sorozat Rozi és Petya történetét mutatja be. A kötetben jáki mesék és versek kaptak helyet, az illusztrációkat jáki gyermekek készítették. Február 16-án a H+ Média és Kulturális Egyesülettel közös versfesztiválra várnak – Devecsery László és Tóthárpád Ferenc lesz a vendég. Február 22-én, csütörtökön 17 órától újabb kiállítás nyílik Lengyel Balázs fotós, videós, médiaszakember (színpad)fotóiból. Február 3-án és 17-én a germán gyógyászattal kapcsolatban lesz Benkő Ildikónak és Varga Beatrixnak előadása a kávézóban. Február 9-én Tárczy Orsolya tart élményfestést, 10-én makramé workshop lesz náluk – a civil irodával karöltve szervezik.

Katona Péter, a Sakura Egyesület elnöke a február 24-i XXIV. Sakura Karate Kupa programját ismertette. A hagyományos, rangos versenyt több vármegye sportolóinak részvételével, különböző versenyszámokban rendezik a Szombathelyi Vívóakadémián.