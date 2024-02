Továbbra is nehéz parkolni a megyei és regionális feladatokat egyaránt ellátó Markusovszky-kórház környékén, miközben elkezdődött a beruházás a régi városi strand területén – erről február elején posztolt közösségi oldalán a civil blogger. A belvárosi övezet még zsúfoltabbá válik, miután az önkormányzat egy vitatott ingatlancsomag részeként eladta a területet.

2021 októberében, amikor a civil kezdeményezés indult, így nézett ki a szombathelyi kórházzal szemben lévő terület: több árnyékot adó fa volt

Fotó: VN-archív/Unger Tamás

Több fát kivágtak és társasház épül a területen – jelentkezett a helyszínről friss videóbejegyzéssel dr. Szendrő-Németh Tamás. Emlékeztetett: - (2022-ben) több, mint 1500 aláírást gyűjtöttek a kórházi dolgozókkal és a mentőszolgálat munkatársaival közösen azért, hogy árnyas parkoló lehessen a betegek és a kórházi dolgozók számára. A vállalkozó négyzetméterenként 23 ezer forint plusz áfáért, azaz nettó 81 millió 700 ezer forintért – egy családi ház árának megfelelő összegért - vehette meg a 4500 négyzetméteres területet - összegzett Szendrő, aki utalt arra is, a nyertes cég favédelmi tervet is készített, amit a másik pályázó nem. Utóbbi pályázati dokumentációjában más hiányosságokat is találtak a bírálat során. A civil blogger most megmutatta: mindössze néhány fát őriztek meg a belvárosi területen, a többit kivágták.

Még zsúfoltabb lesz a belváros. Árnyas parkoló helyett társasház épül a Makrusovszky-kórházzal szemben

Fotó: © Cseh Gábor

Szívbemarkoló látványt nyújt a többméteres „kráter” és benne számos gyökérmaradvány, ami a vastag törzsű platánfa kiemelése után maradt. Környezetvédelmi szemléletformálás során hasonló képeket villantunk fel elrettentésképp gyermekeinknek, mint amit most a blogger videójában látunk.

Ez a zöld városvezetés

– mutatott tükröt Nemény András polgármesternek és „csapatának” Szendrő, külön kiemelve Németh Ákost, aki havi 300 ezer forintért az önkormányzat „zöld tanácsnoka”.

Szombathelyen a Homok úti területet a város ugyanabban a vitatott ingatlancsomagban értékesítette, mint a régi strandot. Ott több száz fát vágtak ki

Fotó: VN-archív/Cseh Gábor

A Homok úton több, mint egy hektáros területről több száz, ha nem ezer fát vágott ki ugyanez a vállalkozó. Azóta sem csináltak semmit

– emlékeztetett most erre is a „favédelmi terv” kapcsán dr. Szendrő-Németh Tamás.

- Minden városvezetőnek ez az álma, hogy kisgyerekek kivágott tuskók között biciklizzenek – mondta jó egy éve a Homok úti fairtás kapcsán a blogger. Most úgy látja: Szombathelyen lehet pusztítani a fákat, hiszen az Nemény Andrást és Németh Ákost sem érdekli – hallottuk bloggertől. A politikus 2019-es kampányígéretét is felidézte, mi szerint polgármestersége során majd a szombathelyiek érdekét veszi figyelembe, ám ebből – Szendrő véleménye szerint – nem sokat látunk.

A blogger megismételte korábbi felhívását is: ha bárki értesül arról, hogy a kórházzal szemben létesülő társasházban a városvezetéshez köthető családtagok, strómanok, haverok lakáshoz jutnak, a blogján keresztül jelezze felé.

Nézze meg a teljes videót!