Favédelmi tervet kér 2021 óta a beruházásokhoz kapcsolódóan a szombathelyi önkormányzat. Ki ellenőrzi azt és milyen szankciókkal jár, ha mégis „túlbuzgó építtetők” áldozatául esik akár egyetlen fa? Levélben fordult a város jegyzőjéhez dr. Szendrő-Németh Tamás.

„Minden olyan belső szervezeti egység, amely beruházásokkal, építkezésekkel foglalkozik, felelős lett az új favédelmi eljárás betartatásában. Ez a többlépcsős kontrollrendszer hivatott megelőzni azt, hogy akár egyetlen fa is túlbuzgó építtetők miatt szenvedjen kárt, esetleg legyen kivágva” – az önkormányzati vállalás a város egyik honlapján olvasható, arra hivatkozik dr. Szendrő-Németh Tamás dr. Károlyi Ákos jegyzőhöz írt levelében, amit hétfőn osztott meg közösségi oldalán.

A favédelmi protokoll az önkormányzat honlapján hol érhető el? – ezt is megkérdezte a civil blogger, mint ahogy arról is tájékoztatást kért, hogy a favédelmi terv elkészítését követően milyen jogi garancia van arra, hogy az abban megóvásra jelölt fákat nem vágják ki. „ (…) ezt a Homok úti beruházás vonatkozásában milyen eljárás keretében ellenőrzi az önkormányzat, és személy szerint ki a felelős a cikkben írt többlépcsős eljárás lefolytatásáért?” - fogalmazott Szendrő. A blogger arról is tájékoztatást kért, milyen szankciókat alkalmaz az önkormányzat a vevőkkel szemben, ha nem tartották be a favédelmi tervben foglaltakat.

„Lényeges szempont, hogy azok a szombathelyiek, akik számára fontos a favédelem, tisztában legyenek azzal, hogy a városukban a favédelmi eljárás nem csupán papíron létezik” - olvasható a levélben. Dr. Szendrő-Németh Tamás azt is szorgalmazta: ha esetleg a favédelmi protokoll csak a favédelmi terv elkészítését írja elő, akkor abba kerüljenek jogi garanciák, így például komoly szankciók, azért, hogy valóban egyetlen olyan fát se vágjanak ki a jövőben, amelyet szakemberek megóvásra javasoltak.

Ismert, tavaly novemberben több, mint 100 fát, majd decemberben húszméteres fenyőket taroltak le a Homok úton.

A terület 2021-ben még városi tulajdonban állt. Az ingatlant abban a csomagban értékesítették, amelynek részeként a régi városi strandot is eladták.