A vasúttársaság tavaly jelentette be, hogy vonalhálózata valamennyi vasúti átjárójában elhelyezte a kis zöld táblákat, amelyek egy telefonszámot és az átjáró pontos behatárolására szolgáló jelzést is tartalmazzák. Telefonhívás esetén így azonnal és közvetlenül elérhető az a forgalomirányító munkatárs, aki az adott vasúti szakaszt kezeli. Így szükség esetén meg tudja állítani a vasúti forgalmat – ez szerencsére időben megtörtént a decemberi soproni esetnél is.