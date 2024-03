Maróthi Lászlót kilencvenötödik születésnapja alkalmából otthonában kereste fel Csepreg polgármestere, Horváth Zoltán. A városvezető egyúttal átadta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét is. Megtudtuk, Laci bácsi sokáig az ÁFÉSZ-ban volt ületvezető, és még most is szereti a kerti munkát, az udvaron rendezkedni. A családi ünneplés sem maradt el, két lányától négy unoka és hét dédunoka született.